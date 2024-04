Ibovespa hesita com alta de ações ligadas a commodities, mas Wall St negativo

- PETROBRAS PN avançava 0,84%, a 39,63 reais, e PETROBRAS ON subia 0,86%, a 40,98 reais, em linha com a alta de mais de 2% nos preços do petróleo no exterior, sem que a decisão de um juiz federal de São Paulo de suspender do cargo o presidente do conselho de administração da Petrobras pesasse sobre o papel. No setor, PRIO ON valorizava-se 3,8%, tendo ainda como pano de fundo decisão arbitral em favor da petrolífera.

- VALE ON avançava 1,28%, a 62,65 reais, seguindo novo avanço nos contratos futuros de minério de ferro, em meio à perspectiva de demanda mais positiva na China, maior mercado consumidor do minério, e à melhora dos fundamentos no curto prazo. O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou a sessão do dia com alta de 3,12%, a 843,5 iuanes (116,57 dólares) a tonelada, o maior valor desde 26 de março. A mineradora também informou nesta sexta-feira que realizou as obras de correção de uma anomalia anteriormente identificada em dispositivo de drenagem da barragem Forquilha III, da mina de Fábrica em Ouro Preto (MG).

- ITAÚ UNIBANCO PN recuava 1,07%, a 32,45 reais, enquanto BRADESCO PN perdia 1,04%, a 14,24 reais, ambos os papéis a caminho de registrar seu terceiro dia consecutivo de queda.

- MULTIPLAN ON perdia 0,2%, a 25,26 reais, apesar de avaliação positiva de analistas do Santander sobre o anúncio da operadora de shopping centers na véspera da venda de um terreno adjacente ao RibeirãoShopping, que abrigará um projeto multiuso a ser desenvolvido por um empreendedor local, pelo valor de 48,4 milhões de reais. Segundo os analistas, o projeto deve aumentar a densidade populacional nos arredores do shopping. O Santander tem preço-alvo de 36 reais para as ações da Multiplan.

- JHSF ON, que não faz parte do Ibovespa, recuava 6,56%, a 4,27 reais. De pano de fundo, há uma ação civil do Ministério Público em Porto Feliz (SP) questionando o fracionamento dos estudos de impactos ambientais dos empreendimentos da incorporadora na região. Segundo o Valor Econômico, o empreendimento Boa Vista Village da companhia foi embargado por liminar do MP, sob principal alegação de que a magnitude do empreendimento não foi considerada na elaboração dos estudos de impacto ambiental durante o licenciamento. A JHSF disse em fato relevante que está atuando para esclarecer o assunto e tomando as medidas cabíveis ao caso.