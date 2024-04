Índice europeu STOXX 600 reduzem ganhos e têm leve alta com tensões no Oriente Médio, ações de energia sobem

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian e Ozan Ergenay

(Reuters) - As ações europeias fecharam em leve alta nesta sexta-feira, depois de atingirem o maior nível em uma semana mais cedo, conforme o aumento das tensões no Oriente Médio corroeu parte do otimismo em torno da indicação do Banco Central Europeu (BCE) de cortes iminentes nos juros.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,14%, a 505,25 pontos, depois de subir até 1,2% durante o dia, mas registrando sua segunda queda semanal consecutiva.