OpenAI apresenta ChatGPT para grandes empresas, incluindo alguns clientes da Microsoft

Por Krystal Hu e Dawn Chmielewski

(Reuters) - O presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, recebeu centenas de executivos de empresas grandes em San Francisco, Nova York e Londres neste mês, onde ele e outros executivos da OpenAI apresentaram serviços de inteligência artificial (IA) para uso corporativo, disputando, em alguns casos, a clientela da Microsoft, disseram participantes à Reuters.

Os eventos do tipo "roadshow" ilustram como a empresa, a quem se atribui a explosão da inteligência artificial generativa com sua oferta para o consumidor, está buscando novas fontes de receita de empresas em todo o mundo -- algumas delas, potencialmente, no território de sua maior parceira, a Microsoft.