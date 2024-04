Presidente do Fed de Boston prevê 2 cortes nos juros este ano

Suas falas foram feitas após um discurso em que ela disse que o Fed provavelmente reduzirá sua taxa de juros em algum momento deste ano, mas que as incertezas e os riscos em relação à inflação significam que o Fed precisa tomar um tempo antes de fazer isso. A força do mercado de trabalho e da economia em geral dá tempo para essa paciência, disse ela.

Com relação ao número de cortes nos juros que o banco central provavelmente realizará, Collins disse à Reuters que estava "na faixa de dois", referindo-se à previsão trimestral que ela apresentou para a reunião do Fed em março.

A mediana das estimativas entre as projeções das autoridades divulgadas tanto em março quanto em dezembro era de três cortes, totalizando 75 pontos-base em 2024, um valor que Collins havia dito em uma entrevista à SiriusXM Radio em fevereiro que era "semelhante" à sua expectativa básica.

Quanto ao momento em que o Fed começará a cortar os juros, "os dados continuam voláteis e com ruídos, e há muitas incertezas", disse Collins. "Não temos uma bola de cristal em termos de como as coisas vão se desenrolar" e isso significa que não é possível dizer quando o Fed reduzirá sua meta para a taxa de juros.

Collins foi entrevistada em um momento em que os dados de inflação do início do ano mostraram que, após o rápido declínio das pressões dos preços no ano passado, percorrer a distância final em direção à meta de 2% está se mostrando mais desafiador. Na reunião de política monetária do Fed em março, as autoridades mantiveram a taxa de juros entre 5,25% e 5,5%, onde está desde julho.