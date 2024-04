Setor de serviços do Brasil tem queda inesperada em fevereiro após 3 meses de altas

"A dinâmica menos intensa a ser apresentada no decorrer deste ano no campo dos serviços certamente contribuirá para um nível de inflação mais baixo ao final do ano, permitindo que o Banco Central siga seu ciclo de cortes na ausência de desdobramentos demasiadamente negativos nos outros fronts", avaliou o economista da CM Capital Matheus Pizzani.

Os dados do IBGE mostram que em fevereiro quatro das cinco atividades pesquisadas tiveram queda no volume. De acordo com Luiz Almeida, analista da pesquisa no IBGE, isso é fruto de um movimento de compensação após meses de alta.

“É uma descontinuação dos ganhos anteriores. Como observamos, por exemplo, na atividade de profissionais, administrativos e complementares”, disse ele.

O grupo caiu 1,9% em fevereiro após uma alta de 1,0% em janeiro impactada principalmente pelo pagamento de precatórios, que influenciou nas atividades jurídicas, de acordo com o IBGE.

“Como não houve essa receita em fevereiro, acontece esse retorno ao patamar anterior”, explicou Almeida.

Outro destaque no mês foi a retração de 1,5% no volume do setor de informação e comunicação, que compensou parte do ganho de 3,6% dos últimos quatro meses.