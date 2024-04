Wall St cai após balanços de grandes bancos

O Wells Fargo perdia 0,1% depois de registrar uma queda de mais de 7% no lucro do primeiro trimestre, uma vez que ganhou menos com os pagamentos de juros dos clientes. O Citigroup recuava 0,5% já que seu lucro do primeiro trimestre caiu.

O índice de bancos do S&P 500 tinha queda de 2,4%, atingindo seu nível mais baixo em quase um mês.

A queda das ações de megacaps pesava sobre os índices, com a Nvidia, a Tesla e a Meta recuando entre 1,1% e 1,4%.

A Advanced Micro Devices e a Intel perdiam mais de 3,5% cada uma, após notícia de que as autoridades chinesas dissera à maior empresa de telecomunicações do país neste ano para eliminar gradualmente os chips estrangeiros que são essenciais para suas redes até 2027.

As ações de tecnologia da informação estavam entre as maiores perdas setoriais, com queda de 0,9%.

O Dow Jones caía 0,92%, a 38.106,11 pontos. O S&P 500 tinha queda de 1,01%, a 5.146,75 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,25%, a 16.235,90 pontos.