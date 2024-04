BC da China mantém taxa de instrumento de empréstimo e retira dinheiro do sistema bancário

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - O banco central da China deixou inalterada nesta segunda-feira uma importante taxa de juros, conforme amplamente esperado, ao rolar os empréstimos de médio prazo que estavam vencendo, e retirou algum dinheiro do sistema bancário por meio do instrumento de títulos.

A manutenção do instrumento de empréstimo de médio prazo (MLF) ressalta a intenção do banco central de manter a estabilidade da moeda em meio a uma recuperação econômica instável e de afastar as expectativas do mercado em relação ao momento do primeiro corte da taxa de juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve este ano.

O arrefecimento da inflação, a desaceleração da expansão do crédito e a retração das exportações em março apontaram para a necessidade de mais estímulos para reavivar o ímpeto da segunda maior economia do mundo, segundo analistas.