BCE deve conter discussões sobre cortes juros depois de junho, diz Kazimir

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro está recuando e, portanto, as taxas de juros podem ser reduzidas em junho, mas a trajetória depois disso é incerta demais para que as autoridades assumam qualquer compromisso posterior, disse a autoridade do Banco Central Europeu Peter Kazimir nesta segunda-feira.

O BCE abriu a porta na semana passada para um corte nos juros em junho, mas o debate já está se voltando para o que acontecerá em julho, com alguns já defendendo uma nova redução.

"Junho é uma oportunidade de recalibrar nossa abordagem à luz da melhoria das condições econômicas", disse Kazimir, chefe do banco central da Eslováquia, em um artigo "Vamos ser claros: não estamos nos comprometendo previamente com uma trajetória definida após junho."