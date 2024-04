BCE pode cortar juros mais de três vezes neste ano, diz Simkus

VILNIUS (Reuters) - O Banco Central Europeu pode cortar as taxas de juros mais de três vezes este ano e as reduções não devem ser adiadas se o Federal Reserve atrasar seus próprios cortes, disse a autoridade da Lituânia no BCE, Gediminas Simkus, nesta segunda-feira.

Simkus, fazendo alguns dos comentários mais "dovish" desde a reunião de política monetária do BCE na quinta-feira, também disse que o banco pode reduzir sua taxa de depósito de 4% em junho e julho.

"Há uma probabilidade de mais de 50% de haver mais de três cortes nas taxas de juros este ano", disse Simkus a repórteres em Vilnius. "Três cortes é uma estimativa conservadora."