Chanceleres de Brasil e Argentina discutem Vaca Muerta e dizem que há alinhamento de interesses

O Brasil avalia opções para importar gás natural da enorme formação argentina de Vaca Muerta enquanto busca aliviar seu déficit do insumo, de acordo com autoridades do governo brasileiro.

Vaca Muerta é uma enorme formação de xisto no oeste da Argentina, considerada chave para aumentar o suprimento de gás do país sul-americano e diminuir a necessidade de importações caras.

As primeiras negociações foram feitas ainda no governo de Alberto Fernández, e o governo brasileiro estudava financiar empresas brasileiras para construção do gasoduto que ligaria a Argentina ao Rio Grande do Sul, mas as conversas ainda eram incipientes.

A mudança de governo, garantiu Mondino, não impede a continuação das negociações.

"São projetos do governo argentino, estão acima de cada governo", disse a chanceler.

A visita de Mondino ao Brasil, a primeira dela no cargo, foi uma tentativa de manter as relações diplomáticas, apesar das diferenças entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Javier Milei, com o argentino se alinhando ao ex-presidente Jair Bolsonaro.