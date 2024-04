Dólar supera R$5,19 com nova onda de pessimismo sobre Fed; tensão geopolítica fica no radar

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,13%, a 5,1855 reais na venda.

A divisa norte-americana reverteu as perdas iniciais -- que operadores haviam associado a movimento de realização de lucros após salto na semana passada -- depois que dados mostraram alta bem mais intensa do que o esperado nas vendas no varejo dos Estados Unidos em março, mais uma evidência de que a economia encerrou o primeiro trimestre em terreno sólido.

As vendas no varejo norte-americano aumentaram 0,7% no mês passado. Economistas consultados pela Reuters previam avanço de 0,3%.

"Tempestade perfeita hoje; o mercado está abandonando a ideia de um corte de juros nos EUA no curto prazo, e essa preocupação com a trajetória penaliza todos os emergentes", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

Quanto menos o Fed cortar os juros, melhor para o dólar, que se torna mais atraente para investidores estrangeiros quando os rendimentos oferecidos pelo mercado norte-americano -- já interessante por ser extremamente seguro -- seguem mais altos.

Os rendimentos dos Treasuries de dez anos, referência global para investimentos, saltaram nesta manhã para picos desde novembro do ano passado após os dados norte-americanos.