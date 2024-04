Brasil habilita 2 empresas a importar energia da Venezuela; Bolt vê operação em maio

À Reuters, o presidente da Bolt, Gustavo Ayala, disse que a contratação da energia da Venezuela entrará em fase de negociação e que sua expectativa é iniciar a operação em maio, já com todas as aprovações do governo brasileiro e após a conclusão de testes técnicos na linha de transmissão que conecta os países.

Segundo ele, esses testes deverão ser finalizados neste mês, depois de obras que foram realizadas pelo país vizinho para recuperar as instalações que estavam paralisadas desde 2019, quando o Brasil deixou de importar energia em meio à deterioração das relações bilaterais entre as nações.

O plano do governo brasileiro para importar energia da Venezuela foi retomado no ano passado, com a Âmbar, do grupo J&F, recebendo a primeira autorização após o governo ter aprovado as condições de contratação de energia negociadas pela empresa.

Mas, como mostrou a Reuters, a importação de energia pela Âmbar não chegou a efetivamente ocorrer, já que não foram realizados testes técnicos fundamentais na linha de transmissão 230 kV Boa Vista - Santa Elena de Uairén para que o ONS pudesse liberar a operação.

A proposta do governo brasileiro é viabilizar importação em condições mais favoráveis que os custos atuais com a geração termelétrica que atende os consumidores de Roraima, o único Estado brasileiro que não recebe energia pela rede elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN).

A geração termelétrica local em Roraima tem combustível subsidiado pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), principal encargo cobrado na conta de luz de todos os consumidores do país. Somente em 2023, o orçamento da CCC alcançou 12 bilhões de reais.