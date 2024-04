Ibovespa recua com pessimismo renovado em Wall St, mas BRF dispara 10%

Análise gráfica do BB para a semana apontou para uma desvalorização do Ibovespa, "diante das questões fiscais domésticas e conjugada à expectativa esperada para ambiente internacional".

DESTAQUES

- BRF ON saltou 10,15%, a 17,9 reais, após atingir uma máxima intradia de 18,10 reais, a maior desde abril de 2022, com Goldman Sachs e JPMorgan elevando recomendação da ação para, respectivamente, "neutra" e "overweight". Analistas do Goldman citaram estrutura de capital e desempenho operacional melhorados da processadora de alimentos. No setor, MARFRIG ON subiu 4,82%, JBS ON avançou 4,21% e MINERVA ON, na contramão, caiu 5,77%.

- VALE ON subiu 0,58%, a 61,99 reais, uma vez que os preços futuros do minério de ferro fecharam em alta, sustentados por uma evidente redução nos embarques e pela esperança de que a China lance mais estímulos para apoiar sua economia. O contrato de setembro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian avançou 2,18%, a 845,5 iuanes (116,80 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS ON avançou 1,46%, a 40,89 reais, apesar do declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou em baixa de 0,39%. Investidores monitoram os desdobramentos em relação aos dividendos extraordinários da estatal. Nesta sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse acreditar que o valor total em caixa da Petrobras é mais do que suficiente para honrar o plano de investimentos da empresa em 2024 e que, atualmente, o governo está melhor informado a respeito do tema após receber novos dados, que podem ser levados em conta na decisão sobre dividendos.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou com queda de 1,69%, a 31,91 reais, enquanto BRADESCO PN caiu 1,48%, a 14 reais, estendendo as quedas para o quarto dia seguido. Ainda no setor, BANCO DO BRASIL ON recuou 0,93%, e BTG PACTUAL UNIT perdeu 1,92%.