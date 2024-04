JP Morgan vê desaceleração no afrouxamento do Copom em junho com exterior impondo cautela

"Contudo, acreditamos que os recentes desdobramentos globais exigem mais cautela, especialmente porque o Banco Central estava preocupado com as incertezas econômicas globais e locais, mesmo antes do recente aumento das taxas mundiais", disse o JP Morgan em relatório assinado por Cassiana Fernandez, chefe de pesquisa econômica para a América Latina, e outros dois economistas.

"O crescimento econômico globalmente resiliente e as persistentes pressões inflacionárias estão levando a uma reavaliação do comportamento dos principais bancos centrais e, consequentemente, à desvalorização cambial no Brasil."

Nesta segunda-feira, o dólar chegou a superar os 5,19 reais em meio aos novos temores sobre a política monetária do Federal Reserve, com operadores passando a precificar menos de dois cortes de juros de 0,25 ponto percentual pelo Federal Reserve até ao final do ano, conforme dados de inflação e atividade têm surpreendido para cima.

No final do ano passado, os mercados chegaram a precificar cerca de 1,50 ponto em reduções de juros pelo Fed ao longo deste ano, num momento em que a perspectiva de inflação era bem mais otimista.

Embora tenha revisado sua expectativa para o ritmo de queda de juros no Brasil, o JP Morgan manteve o prognóstico para o patamar da Selic ao final do ciclo de afrouxamento em 9,50%. Atualmente, a taxa básica de juros está em 10,75%, após seis cortes consecutivos de 0,50 ponto desde agosto do ano passado.

"Já reforçamos que a projeção de taxa acima da neutralidade era resultado das nossas expectativas de um crescimento sólido do PIB, de condições financeiras globais restritivas e de incertezas fiscais e políticas internas. Este continua a ser o nosso cenário central", disse o JP Morgan no relatório.