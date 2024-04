Lucro do Goldman Sachs aumenta 28% com força de unidade de investimento

Os executivos dos rivais JPMorgan Chase e Citigroup citaram a melhora das condições para a realização de negócios na sexta-feira, quando os bancos divulgaram lucros que superaram as expectativas do mercado.

Como consultor líder em fusões e aquisições, o Goldman prestou consultoria em alguns dos maiores negócios do ano passado, incluindo a compra da Pioneer Natural Resources pela Exxon Mobil por 60 bilhões de dólares.

Com as empresas recuperando alguma confiança para levantar dinheiro nos mercados de capital, os negócios de subscrição de ações e títulos se recuperaram.

Até o momento, o Federal Reserve conseguiu conduzir a economia em direção ao chamado "pouso suave", no qual eleva a taxa de juros e controla a inflação, evitando uma grande desaceleração.

Taxas mais altas provenientes da subscrição de dívidas e ofertas de ações, bem como a assessoria em negócios, elevaram as taxas do banco de investimento do Goldman em 32%, para 2,08 bilhões de dólares.

A receita proveniente da negociação de renda fixa, moedas e commodities aumentou 10%, chegando a 4,32 bilhões de dólares, enquanto a receita de ações subiu 10%, a 3,31 bilhões de dólares.