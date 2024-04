Minério de ferro avança com redução dos embarques e esperanças de estímulo na China

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, subia 1,31%, a 112,5 dólares a tonelada, o maior valor desde 11 de março.

O minério de ferro de Dalian subiu pelo sexto pregão consecutivo, enquanto o contrato de Cingapura subiu pela terceira sessão consecutiva.

Os embarques de minério de ferro dos principais fornecedores, Austrália e Brasil, caíram 28,8% em relação à semana anterior, para 19,19 milhões de toneladas, na semana de 8 a 14 de abril, segundo dados da consultoria Mysteel.

A expectativa é de que a economia da China tenha desacelerado no primeiro trimestre, uma vez que um prolongado desaquecimento do setor imobiliário e a fraca confiança do setor privado pesaram sobre a demanda, mantendo as pressões sobre os formuladores de políticas por mais medidas de estímulo.

Além disso, os novos empréstimos bancários na China aumentaram menos do que o esperado em março em relação ao mês anterior, enquanto o crescimento amplo do crédito atingiu um recorde de baixa e os problemas no setor persistem.

A incorporadora imobiliária Vanke, apoiada pelo Estado chinês, disse que está enfrentando pressões de liquidez de curto prazo e dificuldades operacionais, mas que preparou "uma série de planos" para estabilizar seus negócios e reduzir a dívida.