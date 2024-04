Ministro das Finanças do Japão diz que observa com atenção movimentos cambiais após alta do dólar

O principal diplomata cambial do Japão, Masato Kanda, disse a repórteres na segunda-feira que estava em conversas frequentes e regulares com autoridades dos EUA e de outros países sobre os mercados cambiais.

Kanda, vice-ministro das Finanças para assuntos internacionais, também disse que espera se reunir informalmente com autoridades de vários países durante encontro do Fundo Monetário Internacional e dos líderes financeiros do G20, que está sendo realizado em Washington nesta semana.

Kanda não quis comentar sobre os recentes movimentos da taxa de câmbio.

O enfraquecimento das expectativas de um corte em breve na taxa de juros dos EUA acelerou a ascensão do dólar, já que os mercados se concentraram na grande diferença entre os rendimentos dos EUA e do Japão.

A queda do iene em relação ao dólar trouxe de volta os temores de intervenção, já que as autoridades de Tóquio alertaram repetidamente nas últimas semanas que não descartam nenhuma medida para lidar com oscilações excessivas.

O Japão interveio pela última vez no mercado de moedas em 2022, primeiro em setembro e novamente em outubro, para sustentar o iene.