Produção de aço sobe 6% no 1º tri; importações crescem 25%, diz Aço Brasil

O Instituto Aço Brasil destacou que as vendas internas tiveram estabilidade no trimestre, com variação positiva de 0,3% ano a ano, para 4,9 milhões de toneladas, ao passo que as exportações caíram 17,9%, para 2,6 milhões de toneladas. O consumo aparente subiu 3,3%, a 6 milhões de toneladas.

Na base mensal, as vendas internas cresceram 8,2% em março, para 1,7 milhão de toneladas, enquanto as exportações subiram 36,6%, para 942 mil toneladas. O consumo aparente de produtos siderúrgicos atingiu 2,1 milhões de toneladas.