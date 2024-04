BofA tem queda no lucro com aumento de provisões, mas ainda supera estimativas

As receitas provenientes das taxas de banco de investimentos saltaram 35% o trimestre sobre o ano anterior, para 1,6 bilhão de dólares, compensando parcialmente uma queda nos pagamentos de juros devido à baixa demanda dos tomadores de empréstimos.

No mês passado, o diretor financeiro do banco norte-americano, Alastair Borthwick, disse que esperava que a receita de banco de investimentos aumentasse de 10% a 15% no primeiro trimestre.

As receitas do segmento também aumentaram nos rivais JPMorgan Chase e Citigroup no primeiro trimestre, impulsionadas por ganhos nos mercados de dívida e de ações.

Excluindo itens não recorrentes, o Bank of America lucrou 83 centavos de dólar por ação no trimestre encerrado em março, superando com folga a estimativa média dos analistas de 76 centavos de dólar por ação, de acordo com dados da LSEG.

Sua receita de vendas e trading subiu 2%, chegando a 5,2 bilhões de dólares, com ações contribuindo com um salto de 15% e moedas e ativos de renda fixa registrando um declínio de 4%.

"Os negócios de vendas e trading do Bank of America continuaram seu forte impulso em 2023 neste trimestre, registrando o melhor primeiro trimestre em mais de uma década", disse o presidente-executivo, Brian Moynihan.