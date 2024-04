China registra crescimento sólido do PIB no 1º trimestre mas dados de março mostram que demanda ainda é fraca

Por Joe Cash e Kevin Yao

PEQUIM (Reuters) - A economia da China cresceu mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre, segundo dados divulgados nesta terça-feira, oferecendo um certo alívio às autoridades que tentam sustentar o crescimento diante da fraqueza prolongada do setor imobiliário e do aumento da dívida dos governos locais.

Entretanto, uma série de indicadores de março divulgados juntamente com os dados do PIB - incluindo investimento imobiliário, vendas no varejo e produção industrial - mostrou que a demanda interna continua frágil e está retardando o impulso geral.