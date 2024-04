Comissão do Senado aprova projeto que exige contribuição de serviços de streaming

Aquelas com faturamento anual acima de 96 milhões de reais ficarão sujeitas à taxa de 3%, explica a Agência Senado. Empresas com faturamento entre 4,8 milhões de reais e 96 milhões de reais deverão recolher 1,5%. Para os serviços com faturamento inferior a 4,8 milhões de reais a alíquota será zero, acrescenta a agência.

A contribuição terá o valor reduzido pela metade caso pelo menos metade do conteúdo do catálogo seja nacional.

O texto abarca a regulamentação da prestação de serviço de vídeo sob demanda, de plataformas de compartilhamento de conteúdos audiovisuais e de televisão por protocolo de internet.

As regras são válidas para todas as empresas com base no Brasil, independentemente da localização da sede ou da infraestrutura para prestação do serviço, disse a agência.

(Redação Brasília)