Curva de juros no Brasil já precifica 51% de chances de corte de 0,25 pp da Selic em maio

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - Com a forte alta das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) nesta terça-feira, a curva de juros brasileira já precifica 51% de chances de o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortar a taxa básica Selic em apenas 0,25 ponto percentual em maio, e não em 0,50 ponto percentual como vinha sendo precificado.

A probabilidade de o corte ser de meio ponto está agora em 49% -- até segunda-feira este percentual sempre se manteve acima dos 50%, em sintonia com as sinalizações mais recentes do BC, de que a Selic seria reduzida em mais 0,50 ponto percentual no próximo mês.