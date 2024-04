Documentos indicam que corpos encontrados em barco no Pará seriam da Mauritânia e Mali, diz PF

BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Federal e Polícia Científica do Pará começaram os trabalhos de identificação dos corpos encontrados em uma embarcação encontrada à deriva no fim de semana na região de Bragança (PA), e documentos e objetos achados próximos aos corpos indicam que as vítimas eram migrantes dos países africanos Mauritânia e Mali, informou a PF nesta terça-feira.

Segundo comunicado da PF, foram encontrados nove corpos no sábado, sendo oito dentro do barco e um próximo, em circunstâncias que indicam que todos fariam parte de um mesmo grupo. Não é possível descartar também a existência de pessoas de outras nacionalidades, afirmou a corporação.

O trabalho de exames médico-legais e também de outros profissionais começaram em Bragança, mas haverá a transferência dos corpos para Belém, capital do Estado distante cerca de 215 quilômetros.