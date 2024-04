Dólar estende ganhos e chega a superar R$5,25 com temores sobre fiscal, Fed e geopolítica

Quanto menos o Fed cortar os juros diante de uma economia resiliente, melhor para o dólar, que se torna mais atraente para investidores estrangeiros quando os rendimentos oferecidos pelo mercado norte-americano ficam mais altos.

Nesta tarde, investidores ficarão atentos a falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, às 14h15 (horário de Brasília), em busca de qualquer sinalização sobre os próximos passos da política monetária.

O departamento de pesquisas e estudos econômicos do Bradesco citou ainda "apreensão com possível acirramento do conflito no Oriente Médio", conforme o mundo aguarda uma resposta de Israel ao primeiro ataque direto do Irã contra o país.

Em momentos de tensão geopolítica, o dólar é visto com um porto seguro, de forma que costuma haver picos na demanda. Operadores também chamam a atenção para o fato de que saltos no preço do petróleo decorrentes do risco no Oriente Médio podem elevar as pressões inflacionárias no EUA, dando mais argumentos para o Fed seguir cauteloso.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,1835 reais na venda, em alta de 1,21%, maior valor de fechamento desde 27 de março de 2023.

(Por Luana Maria BeneditoEdição de Isabel Versiani)