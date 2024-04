Dólar flerta com R$5,29, taxas dos DIs disparam e Ibovespa renova mínimas de 2024

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar chegou a flertar com o nível de 5,29 reais nesta terça-feira, nos patamares mais altos em mais de um ano, enquanto as taxas dos DIs disparavam e o Ibovespa renovava as mínimas de 2024, com investidores repercutindo temores sobre a saúde fiscal do Brasil, o Federal Reserve e as tensões no Oriente Médio.

Mais cedo, no pico do dia, a divisa norte-americana saltou 2,01%, a 5,2879 reais, maior nível intradiário desde março de 2023. Já as taxas dos contratos de juros futuros disparavam de 15 a 26 pontos-base na curva até janeiro de 2029, nos pontos mais altos desde novembro e dezembro do ano passado.