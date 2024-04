EXCLUSIVO-Espanhola Acciona reduz presença em energia renovável no Brasil, dizem fontes

Uma equipe de 40 pessoas do time de energia renovável no Brasil será reduzida para "cinco ou seis" funcionários. Os remanescentes vão focar em estudos de projetos e acompanhar as condições de mercado para avaliar eventual retomada da aposta da companhia, de acordo com uma fonte.

Segundo essa pessoa, que falou na condição de anonimato, devido à sensibilidade do tema, a carteira de mais de 1 gigawatt (GW) de projetos renováveis que a Acciona possui no Brasil, principalmente da fonte eólica, deverá ser devolvida aos empreendedores originais, uma vez que a companhia não conseguiu tirar os projetos do papel devido à baixa rentabilidade e riscos associados.

Procurada, a Acciona afirmou que, para se adaptar às condições atuais do mercado, a filial Acciona Energía decidiu reestruturar seu negócio no Brasil, "focando sua atividade no desenvolvimento de projetos e na oferta de serviços energéticos".

"O Brasil continua sendo um país chave para a Acciona como um todo, e para a Acciona Energía em particular", acrescentou a empresa.

Ao final de 2021, a Acciona assinou um acordo com a Casa dos Ventos para a aquisição de dois projetos eólicos em desenvolvimento, o que representou a entrada a companhia no setor de renováveis no Brasil.

Desde então, o cenário para empreendimentos "greenfields" de eólica e solar se tornou mais desfavorável no Brasil, principalmente pela queda dos preços da energia no mercado livre, motivada por uma recuperação dos reservatórios das hidrelétricas --principal fonte da matriz nacional-- e pela perspectiva de sobreoferta de energia no país no médio prazo.