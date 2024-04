Fed pode manter política monetária restritiva por mais tempo se necessário, diz vice-chair

"É claro que as perspectivas ainda são bastante incertas, e se os dados disponíveis sugerirem que a inflação é mais persistente do que espero atualmente, será apropriado manter a atual orientação política restritiva por mais tempo. Estou totalmente empenhado em fazer a inflação voltar a 2%."

Seus comentários não incluíram o que tem sido uma mensagem padrão para as autoridades do Fed nos últimos meses de que os cortes nos juros podem começar assim que as autoridades ganhem mais confiança de que a inflação continua caindo -- um obstáculo que se tornou mais acentuado depois que a inflação no primeiro trimestre se mostrou inesperadamente forte.

As declarações observaram que, embora a desaceleração da inflação siga como base de referência, "os dados de inflação nos últimos três meses ficaram acima das leituras baixas do segundo semestre do ano passado", enquanto o crescimento do emprego e os gastos no varejo permaneceram mais fortes do que o esperado.

“Embora tenhamos visto um progresso considerável na redução da inflação, o trabalho de restaurar de forma sustentável a inflação de 2% ainda não está concluído”, disse Jefferson no discurso.

A maior parte do discurso de Jefferson foi dedicado a uma revisão histórica de como as autoridades lidam com a incerteza, com apenas três parágrafos sobre a "situação atual".

O chair do Fed, Jerome Powell, responderá perguntas durante um evento em Washington às 14h15 nesta terça-feira.