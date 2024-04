FMI prevê crescimento global lento mas constante em 2024; China e inflação representam riscos

“Constatamos que a economia global continua bastante resiliente”, disse Pierre-Olivier Gourinchas, economista-chefe do FMI, acrescentando que muitos países desafiaram as previsões sombrias de recessão à medida que os bancos centrais aumentavam as taxas de juro para combater a inflação.

Muitos países também mostram menos “cicatrizes” da pandemia de Covid-19 e das crises do custo de vida, regressando aos níveis de produção anteriores à pandemia mais rapidamente do que o previsto antes, afirmou o FMI no seu relatório.

A inflação está caindo, mas o progresso no sentido de a levar de volta às metas dos bancos centrais desacelerou nos últimos meses, disse Gourinchas, observando que dados recentes dos EUA mostram uma demanda robusta.

“A trajetória geral ainda continua sendo de que esperamos que a inflação caia ao longo do ano e coloque o Federal Reserve em uma posição em que será capaz de começar a afrouxar a taxa de juros”, disse ele à Reuters. "Talvez não tão rapidamente quanto os mercados esperavam."

O FMI prevê um crescimento dos EUA de 2,7% em 2024, em comparação com os 2,1% projetados em janeiro, diante de um mercado de trabalho e gastos dos consumidores mais fortes do que o esperado no final de 2023 e em 2024. O Fundo espera que o efeito defasado das políticas monetária e fiscal mais restritivas enfraqueça o crescimento dos EUA para 1,9% em 2025, embora isso também tenha sido uma revisão para cima em relação à estimativa de 1,7% em janeiro.

Mas as últimas previsões do FMI mostraram divergências acentuadas com outros países, incluindo na zona euro, onde a previsão de crescimento para 2024 foi revisada para baixo a 0,8%, contra 0,9% em janeiro, principalmente devido à fraqueza do sentimento dos consumidores na Alemanha e na França.