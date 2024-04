Governo quer reavaliar benefício a pescadores e prevê novas revisões de incentivos ficais

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - Na tentativa de ajustar despesas públicas, o governo Luiz Inácio Lula da Silva prepara uma reavaliação do seguro-defeso, benefício pago a pescadores, e quer insistir no corte de incentivos fiscais, enquanto enfrenta dificuldades para aprovar medidas arrecadatórias já propostas anteriormente.

Os próximos passos do programa de revisão de gastos do governo foram incluídos no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025, que traça as bases para a elaboração do Orçamento do ano. O texto foi enviado ao Congresso Nacional na segunda-feira.