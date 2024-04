Ibovespa recua com preocupações fiscais e Fed no radar

DESTAQUES

- VALE ON caía 1,52%, a 61,05 reais, com os preços futuros do minério de ferro na China quebrando série de altas e caindo nesta terça-feira. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações diurnas com queda de 1,49%, a 826 iuans (114,10 dólares) a tonelada. A mineradora divulga após o fechamento dos mercados relatório de vendas e produção do primeiro trimestre.

- PETROBRAS ON desvalorizava-se 0,68%, a 40,61 reais, em dia misto para os preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent mostrava declínio de 0,13%, a 89,98 dólares.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 1,1%, a 31,56 reais, e BRADESCO PN caía 0,5%, a 13,93 reais, ambos a caminho do quinto pregão consecutivo de queda, pressionados pelo avanço das taxas futuras de juros no Brasil.

- ELETROBRAS ON recuava 0,6%, a 38,26 reais. De pano de fundo, notícia do jornal O Globo de que o governo federal acredita estar muito próximo de um acerto com a Eletrobras que vai aumentar o poder da União na companhia, com expectativa de um anúncio possa ser feito até maio.

- MRV&CO ON era negociada em baixa 2,65%, a 6,24 reais, acompanhando o índice do segmento imobiliário na B3, que cedia 1,91%. O grupo divulgou na véspera prévia operacional do primeiro trimestre, com vendas que somaram 2,1 bilhões de reais em valor geral de venda (VGV) no segmento de incorporação, alta de 18,4% ano a ano, e lançamentos que totalizaram 1,6 bilhão de reais em VGV, salto de 150% na mesma comparação. No setor, CYRELA ON caía 2,76, a 20,76 reais.