Ibovespa recua pressionado por Treasuries, inflação nos EUA e risco fiscal

As taxas futuras de juros no Brasil tiveram alta, na esteira do avanço dos retornos dos títulos norte-americanos, refletindo também uma deterioração na percepção fiscal doméstica, após o governo propor mudanças nas metas fiscais.

O mercado agora precifica 51% de chances de um corte de apenas 0,25 ponto percentual na Selic em maio pelo Banco Central, em vez de 0,50 p.p., como vinha sendo precificado pela autarquia.

"As ações do Ibovespa acabam sofrendo com essa dinâmica", destacou Luan Alves, analista chefe da VG Research.

DESTAQUES

- VALE ON caiu 0,89%, a 61,44 reais, principal contribuição negativa para o Ibovespa, com os preços futuros do minério de ferro na China quebrando série de altas e caindo nesta terça-feira. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações diurnas com queda de 1,49%, a 826 iuanes (114,10 dólares) a tonelada. A Vale divulga após o fechamento dos mercados relatório de vendas e produção do primeiro trimestre.

- PETROBRAS ON valorizou-se 0,49%, a 41,09 reais, em dia volátil para os preços do petróleo no exterior, que fecharam praticamente estáveis, com quedas marginais de 0,09% e 0,06% nos futuros do Brent e WTI, respectivamente. Na véspera, a Justiça suspendeu os efeitos de decisão judicial anterior que afastava Sérgio Machado Rezende do exercício do cargo de conselheiro da estatal. Em comunicado ao mercado nesta terça-feira, a Petrobras disse que "continuará defendendo a higidez de seus procedimentos de governança interna". Em paralelo, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) ainda afirmou esperar que a diretoria da petroleira aprove a retomada da operação de uma fábrica de fertilizantes no Paraná.