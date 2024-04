Índice europeu STOXX 600 cai em meio a nervosismo por tensões geopolíticas

O setor de recursos básicos recuou 3,1%, sua maior queda diária desde meados de agosto, com os preços do cobre em baixa devido a dados fracos das fábricas chinesas e à força do dólar.

Os bancos perderam 2,6%, maior baixa em um dia desde agosto, pressionados por quedas de 3% no HSBC e no maior banco da zona do euro, o BNP Paribas.

O mercado europeu acompanhou o clima global de aversão ao risco, conforme o mundo aguarda a resposta de Israel ao primeiro ataque direto do Irã contra o país.

"Há riscos de alta relacionados às tensões no Oriente Médio e isso aumentará a cautela dos bancos centrais, mas ainda vemos o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra cortando os juros a partir de junho", escreveu Jennifer McKeown, economista-chefe global da Capital Economics.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 1,82%, a 7.820,36 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,44%, a 17.766,23 pontos.