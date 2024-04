Mercado Livre mira elevar quadro de pessoal em 28% no Brasil em 2024 e defende trabalho remoto

O número de contratações exclui funcionários terceirizados e temporários, disse à Reuters Patricia Monteiro de Araujo, diretora de recursos humanos do Mercado Livre no Brasil.

As contratações previstas levarão o total de trabalhadores do Mercado Livre no Brasil, onde a companhia obtém mais de 50% de sua receita total, para cerca de 29,2 mil funcionários.

No mês passado, a companhia disse que pretende investir 23 bilhões de reais no Brasil em 2024, um aumento de 21% ante 2023, consolidando uma expansão recente, solidificada em parte pela demanda por produtos online a partir da pandemia.

Para comparação, em 2019, o Mercado Livre investiu 2 bilhões de reais no Brasil, e tinha menos de 3 mil funcionários.

Do total previsto, a principal área de contratação do Mercado Livre no ano deve ser logística, com 5.200 funcionários, com foco nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, segundo a executiva. Atualmente, a empresa possui 10 centros de distribuição no Brasil.

O setor de tecnologia no Brasil, área com sede em Florianópolis, tem expectativa de contratação de 875 funcionários, elevando o número de pessoal para 4.500 até o final do ano.