Petróleo fica quase estável com dados econômicos decepcionantes

Os futuros do petróleo dos Estados Unidos WTI para entrega em maio caíram 0,05 dólar, ou 0,1%, a 85,36 dólares.

A série de dados decepcionantes mostrando uma inflação mais forte do que o esperado significa que o Federal Reserve provavelmente precisará de mais tempo do que se pensava anteriormente para estar confiante de que a inflação está a caminho de 2%, disse o presidente do Fed, Jerome Powell.

“Os dados recentes claramente não nos deram maior confiança e, em vez disso, indicam que é provável que demore mais do que o esperado para alcançar essa confiança”, disse Powell durante um evento realizado no Wilson Center, em Washington.

“O aumento das taxas de juros está matando os mercados, pois parece que o Fed está preso na lama, enquanto a economia continua a inflacionar”, disse Tim Snyder, economista da Matador Economics.

Do lado da oferta, o Brent atingiu 92,18 dólares na sexta-feira, seu nível mais alto desde outubro, devido às preocupações de que o Irã responderia ao ataque de Israel em 1º de abril ao complexo de sua embaixada em Damasco. Mas os preços recuaram na segunda-feira, depois do contra-ataque iraniano a Israel no fim de semana ter sido menos prejudicial do que o previsto.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston e Alex Lawler em Londres; Reportagem adicional de Laura Sanicola em Washington, Sudarshan Varadhan em Cingapura e Deep Vakil em Bengaluru)