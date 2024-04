Powell diz que política monetária restritiva do Fed precisa de mais tempo para funcionar

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que o banco central dos Estados Unidos pode precisar manter a taxa básica de juros mais alta por mais tempo do que se pensava anteriormente, devido ao que ele chamou de "falta de mais progresso" este ano em direção à meta de inflação de 2%.

"Os dados recentes claramente não nos deram maior confiança e, em vez disso, indicam que provavelmente levará mais tempo do que o esperado para alcançar essa confiança", disse Powell durante um evento realizado no The Wilson Center, em Washington, no que provavelmente será sua última aparição pública antes da reunião de política monetária de 30 de abril a 1º de maio.