Biomm dispara mais de 30% na bolsa após acordo sobre similar do Ozempic no Brasil

Às 15h11, as ações da Biomm mostravam alta de 36,8%, cotadas a 15,20 reais, depois de chegarem a avançar perto de 40% mais cedo. O volume de negócios, porém, era baixo, com 740 operações no horário.

Pelo acordo, a Biocon será responsável pelo desenvolvimento, fabricação e fornecimento da semaglutida à Biomm para o mercado brasileiro.

Mas a companhia afirmou que a comercialização e distribuição no Brasil dependem de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Biomm afirmou ainda que a venda do medicamento também depende de publicação do preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), bem como a expiração da patente, o que deve ocorrer em meados de 2026.

Procurada, a Anvisa não pode comentar o assunto de imediato.

A Biomm deve inaugurar uma fábrica de insulina glargina, a primeira de uma companhia brasileira, em Nova Lima (MG), no próximo dia 26. O evento deve contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, afirmou a empresa.