BYD lança três novos modelos para linha off-road Fangchengbao

A maior parte da linha Fangchengbao apresenta um sistema híbrido plug-in chamado Dual Mode Off-Road (DMO) que a BYD desenvolveu para melhorar as experiências de condução off-road com melhor economia de combustível e alta potência, disse seu cientista-chefe, Lian Yubo, no evento.

Land Cruiser, da Toyota, Jeep, da Stellantis, e Jaguar Land Rover, da Tata Motors, têm sido os líderes no segmento de veículos off-road que a BYD está desafiando com seus veículos elétricos.

A BYD também apresentou um design elegante para o carro esportivo Super 9, com trabalho liderado por seu designer-chefe, Wolfgang Josef Egger, que trabalhou em marcas europeias de carros de luxo como Alfa Romeo, Audi e Lamborghini.

A BYD lançou a Fangchengbao no final do ano passado como uma das três marcas de veículos de luxo. As outras duas marcas são Denza e Yangwang.

Ela também lançou um SUV híbrido e um carro esportivo sob a marca Yangwang que é vendido acima de 1 milhão de iuanes (138.132,99 dólares).

A BYD disse que entregou cerca de 20.000 unidades do Bao 5, o primeiro modelo da marca Fangchengbao, desde que o SUV híbrido plug-in, com preço a partir de 289.900 iuanes, começou a ser entregue em novembro.