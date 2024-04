Dividendos não entram na pauta do conselho da Petrobras e só devem ser discutidos em assembleia, dizem fontes

A decisão do conselho da Petrobras de reter os montantes causou um enorme ruído no mercado e a empresa perdeu mais de 55 bilhões de reais em valor de mercado no dia seguinte à divulgação do resultado de 2023.

Posteriormente, indicações vindas de Brasília, após reuniões entre integrantes do governo, apontaram que uma proposta de pagar 50% dos dividendos extras, conforme inicialmente defendido pela diretoria da Petrobras, deverá ser aprovada na AGO.

A União, como principal acionista, ficaria com parte expressiva desses dividendos extras, contribuindo com o equilíbrio das contas públicas.

"Os dividendos já estão consignados para o pagamento. A questão é quando pagar, nunca foi decidido não pagar", destacou uma terceira fonte, se referindo a regras que definem que esses montantes apenas poderão ser usados para pagamento de dividendos.

"O pagamento de metade dos 44 bilhões (de reais) faz todo sentido. Essa foi a orientação proposta pela diretoria executiva da companhia desde o início, respaldada pelos pareceres e cálculos das equipes técnicas da empresa", adicionou.

A Petrobras não respondeu de imediato a um pedido de comentário.