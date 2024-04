Dólar tem queda após sequência expressiva de ganhos, mas cautela permanece

Isso aponta para um cenário de juros altos por mais tempo nos EUA, elevando a atratividade do mercado de renda fixa norte-americano e, consequentemente, do dólar.

"Localmente, os investidores também reagiram à piora no que tange o fiscal, após a decisão do governo de não apresentar superávit fiscal em 2025", disseram em relatório a clientes Gabriela Joubert, estrategista-chefe do Inter, e dois analistas-chefes do banco.

A frustração dos mercados veio após decisão do governo de afrouxar a meta de resultado primário para zero para o próximo ano, em uma redução do esforço anunciado anteriormente, que previa superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Enquanto isso, investidores "seguem atentos à geopolítica no Oriente Médio, visto que Israel ameaçou retaliar pelos ataques aéreos que sofreu do Irã no fim de semana", disseram economistas da Guide Investimentos em nota, embora tenham chamado a atenção para um clima mais ameno no exterior.

Nesta quarta-feira, dando algum suporte ao real, os contratos futuros do minério de ferro saltaram para o nível mais alto em mais de cinco semanas, ajudados pela melhora no mercado de aço e pela expectativa de reabastecimento por parte das siderúrgicas antes de um feriado na China.