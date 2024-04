Ecopetrol e Petrobras devem colaborar em desenvolvimento de hidrogênio verde, diz Petro

BOGOTÁ (Reuters) - A empresa estatal colombiana de energia Ecopetrol e a Petrobras devem trabalhar juntas no desenvolvimento do hidrogênio verde, disse o presidente colombiano, Gustavo Petro, nesta quarta-feira, depois de receber visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Há um projeto que acho que poderíamos organizar através de nossas duas grandes empresas petrolíferas, Petrobras e Ecopetrol, juntas em um projeto de energia limpa”, disse Petro.

“Proponho realizar um projeto comum de hidrogênio verde na Colômbia e no Brasil para nos tornarmos vanguardas da energia limpa na América do Sul e no mundo”, acrescentou.