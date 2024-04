FMI pede contenção fiscal em ano com maior número de eleições da história

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional pediu aos países nesta quarta-feira que contenham seus gastos fiscais e reconstruam suas reservas, mas disse que isso pode se mostrar difícil no ano com o maior número de eleições já registrado.

Um recorde de 88 países, que abrigam mais da metade da população mundial, realizaram ou estão realizando eleições nacionais em 2024, disse o FMI, observando que os governos tendem a gastar mais e taxar menos durante anos eleitorais.

"O risco mais agudo para as finanças públicas surge do número recorde de eleições sendo realizadas em 2024, que levou o ano a ser apelidado de 'Grande Ano Eleitoral'", afirmou o FMI em sua versão mais recente do Monitor Fiscal.