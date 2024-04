Governo anunciará medidas econômicas na segunda-feira, diz Haddad

O governo anunciará medidas econômicas na próxima segunda-feira, disse nesta quarta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citando ações na área de crédito que poderiam aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) potencial do Brasil.

A equipe econômica já havia informado anteriormente que o governo preparava uma medida provisória com linhas de crédito para pessoas de baixa renda e microempreendedores, além de um sistema de securitização de financiamentos imobiliários e um mecanismo de proteção cambial para investimentos. O anúncio das medidas chegou a ser previsto para a última segunda-feira, mas foi adiado, sem data definida.

Falando a jornalistas em Washington, nos Estados Unidos, Haddad afirmou ainda que o desempenho das receitas do governo dependerá de decisões tomadas pelo governo, Congresso e Judiciário até o meio do ano em relação a medidas em tramitação no Legislativo.