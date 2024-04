Governo prepara programa de crédito "Acredita" com juros reduzidos e prazos maiores para movimentar economia

Haverá linhas de crédito para MEIs e pequenos empresários apoiadas por um fundo garantidor, o que permitiria, de acordo com o ministro, a redução dos juros, como quer Lula.

O desenho inclui ainda uma versão do programa Desenrola, de negociação de dívidas, para e MEIs e pequenos empresários. De acordo com o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, o programa deve ter 7 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Operações para as renegociações, e pode gerar 35 bilhões em crédito para refinanciamento.

O governo trabalha ainda com uma proposta de securitização da carteira imobiliária de bancos para que as instituições possam liberar mais crédito imobiliário no mercado, para responder à demanda de Lula por mais financiamento para casa própria para além do Minha Casa, Minha Vida, que atende famílias com renda até 8 mil reais.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o governo anunciará medidas econômicas na próxima segunda-feira, citando ações na área de crédito que poderiam aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) potencial do Brasil.