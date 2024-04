Atividade econômica do Brasil segue em expansão em fevereiro, mas perde força, mostra BC

O resultado ficou em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters e foi o quarto seguido no azul, embora tenha marcado uma desaceleração em relação à alta de 0,52% de janeiro. Além disso, o resultado do primeiro mês do ano foi revisado para baixo pelo BC, de um avanço de 0,60% divulgado antes.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o IBC-Br teve alta de 2,59%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um avanço de 2,34%, de acordo com números observados.

O destaque em fevereiro foi o desempenho do varejo, com as vendas apresentando crescimento de 1,0% sobre o mês anterior, contrariando expectativa de queda e com o setor atingindo o maior patamar da série histórica, diante de um cenário mais favorável para o consumo.

O mercado de trabalho aquecido, inflação sob controle e o aumento da massa salarial vêm favorecendo a economia brasileira neste início de ano, com destaque para o consumo das famílias.

"O IBC-Br de fevereiro corrobora nosso cenário de crescimento mais forte nesse começo do ano, em função da intensa melhora do consumo das famílias, o mercado de trabalho aquecido e os salários em alta. Com isso, devemos observar uma expansão mais puxada pela demanda no primeiro trimestre", avaliou Rafael Perez, economista Suno Research.

O Banco Central vem promovendo um ciclo de afrouxamento monetário com a Selic atualmente em 10,75%, o que favorece as condições de crédito no país.