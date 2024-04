Ibovespa avança com impulso de Vale e exterior positivo

Investidores também estarão atentos às participações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do BC, Roberto Campos Neto, previstas em diversos compromissos nos Estados Unidos ao longo do dia.

DESTAQUES

- VALE ON subia 2,56%, a 63,01 reais, com a recuperação dos preços futuros do minério de ferro na Ásia, ajudados pela melhora no mercado de aço e pela expectativa de reabastecimento por parte das siderúrgicas antes de um feriado na China. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian avançou 4,25%, a 870 iuans (120,20 dólares) a tonelada. A Vale também reportou na véspera um aumento de 6,1% em sua produção de minério de ferro em prévia operacional do primeiro trimestre. As vendas, por sua vez, avançaram 14,7%, para 63,83 milhões de toneladas.

- PETROBRAS PN subia 0,2%, a 39,57 reais, apesar de declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era negociado em baixa de 0,91%. Na véspera, um desembargador anulou decisão anterior, de um tribunal inferior, que havia suspendido o presidente do conselho de administração da estatal, Pietro Sampaio Mendes, de suas funções.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,16%, a 31,62 reais, enquanto BRADESCO PN caía 0,14%, a 13,88 reais, em mais um dia de baixa para os papéis.

- EMBRAER ON subia 1,42%, a 32,21 reais. A empresa de veículos aéreos urbanos de pouso e decolagem verticais (eVtols), Eve, anunciou nesta quarta-feira assinatura de acordo para venda de até 50 aeronaves para a japonesa AirX.