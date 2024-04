Ibovespa registra 6ª queda seguida com exterior negativo

"Se ele (ambiente interno) estivesse um pouco melhor... talvez a volatilidade fosse menor... mas isso sozinho resolveria o problema? Não resolveria", acrescentou Moran.

O analista de investimentos do Banco Daycoval Gabriel Mollo destacou o comentário de Campos Neto de que uma manutenção do cenário de incerteza elevada pode significar uma redução do ritmo de afrouxamento monetário no Brasil.

"A tendência (de queda do Ibovespa) só vai virar quando houver sinais mais claros de que o Fed vai cortar os juros em julho ou setembro", disse Mollo.

DESTAQUES

- VALE ON subiu 1,09%, a 62,11 reais, principal contribuição positiva para o índice, seguindo a recuperação dos preços futuros do minério de ferro na Ásia e a divulgação na véspera de aumento em sua produção de minério de ferro em prévia operacional do primeiro trimestre. No setor, CSN MINERAÇÃO ON avançou 1,06%, a 14,32 reais. O contrato mais negociado do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian, da China, avançou 4,25% nas negociações diurnas, a 870 iuanes (120,20 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN subiu 0,73%, a 39,78 reais, também oscilando entre altas e baixas, enquanto os preços do petróleo no exterior encerraram em forte queda, com o barril do Brent marcando baixa de 3%, a 87,29 dólares.