WASHINGTON (Reuters) - A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, sinalizou nesta quarta-feira que é muito cedo para o BCE rever sua meta de inflação de 2%, porque sua luta para controlar o aumento dos preços ainda não havia terminado.

"O jogo ainda não acabou", disse Lagarde, lembrando seu comentário anterior de que não se deve "mudar as regras do jogo no meio do caminho".

(Por Francesco Canepa)