Ações da China acompanham mercados asiáticos e sobem

XANGAI (Reuters) - As ações da China acompanharam a alta de outros mercados asiáticos nesta quinta-feira, com os investidores avaliando as perspectivas para a taxa de juros dos Estados Unidos e com o setor bancário liderando os ganhos.

As ações asiáticas obtiveram seus maiores ganhos em um mês nesta quinta-feira, enquanto o dólar deu uma pausa e os mercados de títulos se estabilizaram. O petróleo encontrou suporte após sua maior queda em dois meses e meio devido às preocupações com a demanda e à falta, até o momento, de uma resposta óbvia de Israel ou dos EUA ao ataque do Irã a Israel no fim de semana.

O índice de Xangai subiu 0,09%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,12%. Já o índice Hang Seng, de Hong Kong, teve avanço de 0,82%.