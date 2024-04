Batalha por dinheiro para desenvolvimento esquenta nas reuniões do FMI/Banco Mundial

Na última rodada de reuniões do FMI e do Banco Mundial, em outubro, os líderes globais esperavam que a inflação do mundo rico diminuísse mais rapidamente do que tem acontecido e, portanto, que os cortes nas taxas de juros aliviassem a pressão sobre os custos de financiamento.

Desde então, a ampliação do conflito no Oriente Médio e a guerra em curso na Ucrânia geraram pressões adicionais de financiamento, reduzindo o apetite do mundo rico, já em declínio, para gastar com ajuda ao desenvolvimento.

"A restrição orçamentária em vários países está aumentando", disse Odile Renaud-Basso, presidente do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, à Reuters em Londres antes das reuniões. "Há mais gastos com defesa e há tensão sobre o apoio à ajuda ao desenvolvimento."

"A situação global está se tornando cada vez mais desafiadora", acrescentou.

Renaud-Basso disse que os credores que estão tentando levantar fundos, como a Associação Internacional para o Desenvolvimento (AID) do Banco Mundial, darão um termômetro do apetite do mundo rico para doar.

O braço de empréstimos do Banco Mundial para os países pobres tem como meta compromissos recordes acima dos 93 bilhões de dólares da última vez, que foram utilizados antecipadamente devido à pandemia da Covid-19 e às consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia. A instituição começou a emitir títulos para alavancar seus empréstimos.