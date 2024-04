BCE deixou claro corte de juros em junho, mas opiniões divergem sobre julho

Knot, por sua vez, juntou-se a outros em evitar falar sobre meados do ano e pareceu repetir sua opinião anterior de que o afrouxamento da política monetária poderia coincidir com as projeções trimestrais.

Atualmente, os mercados veem cortes nas taxas em junho, setembro e dezembro, quando novas previsões são publicadas, e Knot apoiou cautelosamente essas expectativas.

"Não me sinto desconfortável com essa precificação do mercado, mas, ao mesmo tempo, não nos comprometemos previamente", disse Knot à Bloomberg TV. "Dependemos dos dados e vamos de reunião em reunião."

Villeroy argumentou que a taxa de depósito de 4% do BCE tem um longo caminho a percorrer antes de parar de restringir o crescimento econômico e atingir a chamada taxa neutra.

"Nossas melhores estimativas para a zona do euro estão entre 2% e 2,5%, de modo que ainda temos um amplo espaço, embora permaneçamos em território restritivo, para flexibilizar e reduzir as taxas", disse ele.

Mario Centeno, de Portugal, por sua vez, argumentou que havia pouco debate entre as autoridades sobre o fato de que uma taxa de juros acima de 3% ainda estava retendo o crescimento e, portanto, amortecendo a inflação.